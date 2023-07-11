Биологи СГУ создадают генетический банк охраняемых растений

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Учёные изучили редкие растения на территории Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и Республики Калмыкия. Больше всего рябчика шахматовидного научная группа обнаружила на заливных лугах в окрестностях села Большой Морец Еланского района Волгоградской области и села Ключи Балашовского района Саратовской области. Наибольшая численность рябчика русского выявлена в Перелюбском районе Саратовской области. Однако в большинстве популяций численность особей в этом году резко снизилась. В окрестностях Хвалынска, например, биологи нашли лишь два растения рябчика русского, хотя в предыдущие годы его численность была заметной. Учёные предполагают, что на состоянии растений сказались неблагоприятные погодные условия.Биологи провели мониторинг одиннадцати популяций каждого вида, определили их плотность, возрастную и онтогенетическую структуры, морфологию растений, собрали материал для молекулярно-генетических исследований. Изучение молекулярно-генетической изменчивости даёт представление об эволюции видов, разнообразии в пределах генофонда вида, а также о времени заселения территории, направлениях и темпах расселения растений.Ранее учёные на степных тюльпанах показали, что распределение молекулярно-генетической изменчивости связано с раннехвалынской трансгрессией – повышением уровня Каспийского моря, произошедшим 13-17 тысяч лет назад. Теперь биологи намерены проверить роль раннехвалынской трансгрессии в особенностях расселения краснокнижных видов рябчика, брандушки и шаровницы. Кроме того, биологи хотят установить характер филогеографических отношений между самими видами рябчиков и объяснить, почему морфологически более близкие между собой виды рябчиков (шахматный и шахматовидный) находятся географически дальше друг от друга, чем морфологически в большей степени различающиеся виды этого рода (русский и шахматовидный).Собранные учёными данные можно использовать в природоохранной деятельности. «Важно не просто сохранить вид, а сохранить его во всех вариациях, поэтому одна из целей генетических и морфологических исследований – выявить всю степень изменчивости, чтобы отобрать те популяции и те особи, которые наиболее отличаются от других, и сохранить всё их разнообразие. В этом состоит практическая польза наших исследований», – рассказал А.С. Кашин.Цель учёных – сохранить всё разнообразие генотипов видов в семенном банке и на питательных средах в пробирках, создав так называемый генетический банк in vitro, и при необходимости возвращать исчезающие популяции с неповторимыми генотипами в природу.Биологи намерены провести многолетние всесторонние исследования популяций рябчиков и представить целостную картину их состояния. Результатом исследований станут статьи в ведущих научных журналах и монография фундаментального характера – сводка о состоянии популяций в пределах европейской части России.В экспедициях участвовали сотрудники УНЦ «Ботанический сад»: заведующая лабораторией молекулярной биологии и цитогенетики Т.А. Крицкая, ведущие биологи А.В. Богослов, И.В. Шилова, лаборант С.С. Бочко и студент 4 курса биологического факультета С.Ф. Ефименко.