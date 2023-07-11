11 июля 2023 ВТОРНИК
Новости
16:02 | 11 июля
14 медалей завоевали спортсмены школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов
15:03 | 11 июля
Биологи СГУ создадают генетический банк охраняемых растений
14:03 | 11 июля
Учёные со всего мира обсудят восстановительные свойства мозга
13:02 | 11 июля
Саратовский производитель материалов для бытовой техники прошел аудит ведущего турецкого холдинга с результатом 98,7%
12:07 | 11 июля
В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине
11:03 | 11 июля
Парад колясок ко Дню семьи, любви и верности прошел в Балашове в восьмой раз
10:00 | 11 июля
Органы опеки и попечительства Озинского района получили положительную оценку
09:30 | 11 июля
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»
09:00 | 11 июля
В Саратовском областном госпитале ветеранов войн научат правилам сохранения когнитивного здоровья
01:49 | 11 июля
Специалисты обсудили инициативы по развитию российского рынка партнерских программ и франчайзинга
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Учёные со всего мира обсудят восстановительные свойства мозга

Новости

10 июля на базе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского стартовала Международная летняя школа «Нейро-сон как комплексная система». Конференция проводится в рамках мегагранта РНФ, реализуемого в лаборатории «Умного сна» Научного медицинского центра СГУ.
Учёные со всего мира обсудят восстановительные свойства мозга

Школа проходит в очном формате с 10 по 12 июля в усадьбе «Волжино» в Энгельсе.
Международная школа посвящена освещению новых тенденций в изучении нейро-сна как сложной системы с использованием междисциплинарных методов, подходов моделирования и машинного обучения, а также инновационных технологий для терапии заболеваний головного мозга во время сна.
Участники школы – ведущие мировые учёные из различных областей знаний, включая сомнологию, нейрофизиологию, оптику и другие разделы физики, – расскажут о современных исследованиях спящего мозга как сложной открытой системе. Учёные обсудят темы, связанные с фундаментальными исследованиями сна, мультидисциплинарными подходами к изучению мозга, менингеальной лимфатической системой, моделированием мозгового дренажа, био- и нейрофотоникой.
В работе школы примут участие учёные из Германии, Финляндии, Швейцарии, Греции, Англии, США, Китая, Беларуси. Среди отечественных исследователей – сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, Научного центра неврологии, Иркутского сомнологического центра, научных центров Российской академии наук.
Саратовский университет представят сотрудники лаборатории «Умного сна», биологического факультета, Института физики и других структурных подразделений университета
Заведующая кафедрой физиологии человека и животных, главный научный сотрудник Лаборатории «Умного сна» СГУ имени Н.Г. Чернышевского, ведущий учёный в области нейро-сна Оксана Семячкина-Глушковская выступит с докладом на тему «Фотостимуляция системы выведения отходов жизнедеятельности мозга».
В оргкомитет конференции входят О.В. Семячкина-Глушковская, руководитель междисциплинарного центра сомнологии в клинике «Шарите» Томас Пензель и профессор Университета имени Гумбольдта в Берлине Юрген Куртц.
По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты. Материалы школы будут опубликованы в журнале «The European Physical Journal: SpecialTopics».
С программой конференции можно ознакомиться по ссылке: https://lymphacomplex.com/program.