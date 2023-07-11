Учёные со всего мира обсудят восстановительные свойства мозга

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Школа проходит в очном формате с 10 по 12 июля в усадьбе «Волжино» в Энгельсе.Международная школа посвящена освещению новых тенденций в изучении нейро-сна как сложной системы с использованием междисциплинарных методов, подходов моделирования и машинного обучения, а также инновационных технологий для терапии заболеваний головного мозга во время сна.Участники школы – ведущие мировые учёные из различных областей знаний, включая сомнологию, нейрофизиологию, оптику и другие разделы физики, – расскажут о современных исследованиях спящего мозга как сложной открытой системе. Учёные обсудят темы, связанные с фундаментальными исследованиями сна, мультидисциплинарными подходами к изучению мозга, менингеальной лимфатической системой, моделированием мозгового дренажа, био- и нейрофотоникой.В работе школы примут участие учёные из Германии, Финляндии, Швейцарии, Греции, Англии, США, Китая, Беларуси. Среди отечественных исследователей – сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, Научного центра неврологии, Иркутского сомнологического центра, научных центров Российской академии наук.Саратовский университет представят сотрудники лаборатории «Умного сна», биологического факультета, Института физики и других структурных подразделений университетаЗаведующая кафедрой физиологии человека и животных, главный научный сотрудник Лаборатории «Умного сна» СГУ имени Н.Г. Чернышевского, ведущий учёный в области нейро-сна Оксана Семячкина-Глушковская выступит с докладом на тему «Фотостимуляция системы выведения отходов жизнедеятельности мозга».В оргкомитет конференции входят О.В. Семячкина-Глушковская, руководитель междисциплинарного центра сомнологии в клинике «Шарите» Томас Пензель и профессор Университета имени Гумбольдта в Берлине Юрген Куртц.По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты. Материалы школы будут опубликованы в журнале «The European Physical Journal: SpecialTopics».С программой конференции можно ознакомиться по ссылке: https://lymphacomplex.com/program.