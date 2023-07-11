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Саратовский производитель материалов для бытовой техники прошел аудит ведущего турецкого холдинга с результатом 98,7%

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Площадка ведущего российского компаундера НПП «Полипластик» в Энгельсе Саратовской области, где производятся материалы для бытовой техники, прошла аудит турецкого холдинга Arcelik. Аудиторы побывали в цехах, на складах сырья и готовой продукции, в лабораториях и административных корпусах.

Саратовский производитель материалов для бытовой техники прошел аудит ведущего турецкого холдинга с результатом 98,7%



Требования Arcelik близки к уровню автомобильного стандарта IATF, что делает турецкого лидера мирового рынка бытовой техники одним из самых строгих аудиторов в данной отрасли. Энгельсская площадка набрала 32,6 балла из 33 возможных, показав близкий к 100% результат (98,7%).

«Мы убедились, что производственные и технологические процессы на площадке НПП «ПОЛИПЛАСТИК» соответствуют всем требуемым стандартам. У нас практически не было замечаний», – отметили представители турецкого холдинга.

Площадка предприятия в Энгельсе производит и отгружает потребителям порядка 20 тыс. тонн компаундов в год для производства крупной бытовой техники. Партнерами ведущего российского компаундера являются ведущие бренды: BEKO, Indesit, LG, Candy, Samsung и другие.

«С российскими компаниями, входящими в холдинг Arcelik, мы работаем уже 15 лет, за это время отгрузили в их адрес десятки тысяч тонн материалов. Отличные показатели аудита мы рассматриваем как шаг к расширению сотрудничества, выходу за пределы российского рынка», – отметил генеральный директор Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Павел Круглов.

Ранее ведущий российский компаундер успешно развивал крупнотоннажные отгрузки в зарубежные страны, в том числе, в Турцию. В 2023 году НПП «ПОЛИПЛАСТИК» планирует усилить сотрудничество с зарубежными партнерами из дружественных стран.