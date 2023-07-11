В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине

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10 июля группа китайских студентов приняла участие в съёмках этого фильма. Автор проекта — директор, писатель, режиссёр, сценарист Елена Владимировна Дубровская. Она рассказала ребятам о проекте и о будущем фильме, премьера которого запланирована в октябре этого года.