В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине
В рамках Международного культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России и мира» в Саратове проходят съёмки короткометражного фильма «Две девушки и скейтбордисты». Фильм приурочен к 145-летию российского и советского художника К.С. Петрова-Водкина и рассказывает о фактах его детства, связанных с Хвалынском, о которых узнают юные герои фильма в Радищевском музее.
10 июля группа китайских студентов приняла участие в съёмках этого фильма. Автор проекта — директор, писатель, режиссёр, сценарист Елена Владимировна Дубровская. Она рассказала ребятам о проекте и о будущем фильме, премьера которого запланирована в октябре этого года.