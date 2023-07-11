11 июля 2023 ВТОРНИК
Новости
16:02 | 11 июля
14 медалей завоевали спортсмены школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов
15:03 | 11 июля
Биологи СГУ создадают генетический банк охраняемых растений
14:03 | 11 июля
Учёные со всего мира обсудят восстановительные свойства мозга
13:02 | 11 июля
Саратовский производитель материалов для бытовой техники прошел аудит ведущего турецкого холдинга с результатом 98,7%
12:07 | 11 июля
В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине
11:03 | 11 июля
Парад колясок ко Дню семьи, любви и верности прошел в Балашове в восьмой раз
10:00 | 11 июля
Органы опеки и попечительства Озинского района получили положительную оценку
09:30 | 11 июля
В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»
09:00 | 11 июля
В Саратовском областном госпитале ветеранов войн научат правилам сохранения когнитивного здоровья
01:49 | 11 июля
Специалисты обсудили инициативы по развитию российского рынка партнерских программ и франчайзинга
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине

Новости / Культура

В рамках Международного культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России и мира» в Саратове проходят съёмки короткометражного фильма «Две девушки и скейтбордисты». Фильм приурочен к 145-летию российского и советского художника К.С. Петрова-Водкина и рассказывает о фактах его детства, связанных с Хвалынском, о которых узнают юные герои фильма в Радищевском музее.
В Саратове проходят съемки короткометражного фильма о К.С. Петрове-Водкине



10 июля группа китайских студентов приняла участие в съёмках этого фильма. Автор проекта — директор, писатель, режиссёр, сценарист Елена Владимировна Дубровская. Она рассказала ребятам о проекте и о будущем фильме, премьера которого запланирована в октябре этого года.