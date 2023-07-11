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Парад колясок ко Дню семьи, любви и верности прошел в Балашове в восьмой раз

Новости

Организаторами мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Кризисный центр «С верой в жизнь!» и администрация Балашовского муниципального района.
Парад колясок ко Дню семьи, любви и верности прошел в Балашове в восьмой раз



В 2023 году в Параде колясок, который состоялся уже в 8-й раз, приняли участие порядка 10 семей. Они представили образы своих экипажей, среди которых были персонажи русских народных сказок, Маша и медведь, цветочные барышни, ангелы, матрёшки и даже ракета.

Важным условием участия в Параде колясок стала креативная презентация своего экипажа. Участники проявили фантазию: экипаж с образом русской народной печки выступил с народным номером, а экипаж с образом цветочной картины – с веселыми частушками. Никто из участников не ушел с праздника без подарков.

Победу в конкурсе одержала семья Самсоновых, которая предстала перед зрителями в образе ангелов.

Всем гостям праздника подарили ромашки – символ праздника – желтое солнышко домашнего тепла, объединяющее лепестки в крепкую семью.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Кризисный центр «С верой в жизнь!» входит в областной Реестр поставщиков социальных услуг министерства труда и социальной защиты области.