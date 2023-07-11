Органы опеки и попечительства Озинского района получили положительную оценку

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Специалисты изучили работу системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района, приняли участие в заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних, рассказали о новых порядках межведомственного взаимодействия руководителям и педагогам образовательных организаций, дали рекомендации по проведению заседаний комиссии, планированию, организации совместных рейдов, разработали совместный план индивидуально профилактической работы всех органов системы профилактики.Специалисты отметили, что в районе на учёте в отделе полиции состоят 11 несовершеннолетних, на всех есть карты летней занятости, все подростки, достигшие 14 лет, будут трудоустроены.Для проведения консультаций несовершеннолетних планируется использовать телемедицину с участием психиатров, наркологов из Энгельсской психиатричекой больницы.«Рассмотрев все аспекты, специалисты дали положительную оценку работы органов опеки и попечительства Озинского муниципального района», - прокомментировала председатель областной комиссии Юлия Васильева