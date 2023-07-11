В День семьи, любви и верности в регионе десять бойцов СВО сыграли свадьбы со своими избранницами
8 июля – прекрасная и символичная дата, чтобы скрепить свои отношения. В День семьи, любви и верности в ЗАГСах Саратовской области наблюдался настоящий свадебный бум. Всего по региону на этот день подали заявление на вступление в брак 279 пар. В знаковую дату создали семьи и десять участников СВО.
Василий и Анастасия вместе год. Молодой человек отправился в зону специальной военной операции, чтобы отдать долг Родине. В небольшой отпуск молодые люди решили узаконить свои отношения в кругу родных и близких.
«Сейчас у меня особая мотивация защищать свою любимую, родителей, всех родственников и всех, кто живет в нашей стране», – сказал Василий, участник СВО, вступивший в брачный союз. Он признался, что в день бракосочетания нервничает больше, чем там, на фронте.