Атаманы округов Волжского войскового казачьего общества побывали у казаков на передовой
Атаманы: Самарского окружного казачьего общества Андрей Терновский, Западного окружного казачьего общества (Нижний Новгород) Алексей Дундуков, Северо-Западного окружного казачьего общества (Пермский край) Александр Проворов, Саратовского окружного казачьего общества Андрей Фетисов и походный атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян побывали на позициях казачьего добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15) в зоне СВО.
Атаманы ознакомились с условиями, в которых воюют казаки, побывали в расположениях рот и взводов, провели встречи с воинами, записали их просьбы и пожелания, затем приняли участие в Сходе казаков отряда. Молебен отслужил отец Дмитрий из города Соликамск Пермского края, приехавший с шефской помощью для отряда.
В отряд доставлены необходимые технические средства,посылки.
Атаманы и руководство отряда приняли участие по ВКС в совещании, проводимом Всероссийским казачьим обществом.
Атаманы ознакомились с условиями, в которых воюют казаки, побывали в расположениях рот и взводов, провели встречи с воинами, записали их просьбы и пожелания, затем приняли участие в Сходе казаков отряда. Молебен отслужил отец Дмитрий из города Соликамск Пермского края, приехавший с шефской помощью для отряда.
В отряд доставлены необходимые технические средства,посылки.
Атаманы и руководство отряда приняли участие по ВКС в совещании, проводимом Всероссийским казачьим обществом.