Атаманы округов Волжского войскового казачьего общества побывали у казаков на передовой

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Атаманы ознакомились с условиями, в которых воюют казаки, побывали в расположениях рот и взводов, провели встречи с воинами, записали их просьбы и пожелания, затем приняли участие в Сходе казаков отряда. Молебен отслужил отец Дмитрий из города Соликамск Пермского края, приехавший с шефской помощью для отряда.В отряд доставлены необходимые технические средства,посылки.Атаманы и руководство отряда приняли участие по ВКС в совещании, проводимом Всероссийским казачьим обществом.