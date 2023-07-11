234 целевые квоты по образованию заполнены выпускниками Саратовской области

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С 2023 года уполномоченным органом по приему документов на целевые направления в вузы является министерство образования. Перечень вакансий для заключения договоров формировался муниципальными администрациями, он включил 2389 вакансий для будущих выпускников. Подбор кандидатов на вакансии был также закреплен за муниципальными районами. С 1 июня по 5 июля министерством образования принимались документы, а 7 июля был опубликован список прошедших отбор для дальнейшего получения целевых направлений.«В прошлом году по педагогическому направлению выделили 125 мест, а заключили договоры о целевом обучении только 85 студентов. В текущем году выделили 234 места, и мы их на 100% можем заполнить только выпускниками нашего региона», - отметила Елена Нерозя.Как сообщила первый заместитель министра, по итогам работы межведомственной комиссии в список для получения целевых направлений вошли 873 абитуриента, из них по здравоохранению - 618, по образованию - 234. На сайте министерства образования опубликованы списки претендентов на получение целевых направлений, поэтому процедура отбора является прозрачной.С 10 по 23 июля в любой день можно получить направление, далее заключается целевой договор с работодателем и документы подаются в вуз.С 1 сентября организуется сопровождение «целевиков», зачисленных в вузы по региональным целевым направлениям.Елена Нерозя акцентировала внимание на работу муниципалитетов с получившими целевое направление:«Важно, чтобы муниципалитеты не потеряли связь с «целевиками» в период их обучения, чтобы производственную практику они проходили в учреждениях, с которыми заключены договоры о целевом обучении. Перед муниципалитетами будем поднимать вопрос о мерах социальной поддержки студентов-целевиков, о дополнительных выплатах к стипендиям, об их сопровождении в период обучения и трудовой деятельности. Ежегодно будем проводить мониторинг эффективности мер социальной поддержки».