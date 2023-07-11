«Поезд Победы» приедет в Саратовскую область

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Желающие смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции.«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников; скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых. Экспозиция призвана напомнить о преступлениях, совершаемых нацистами, и продемонстрировать, какое зло способен принести человечеству нацизм, а теперь и неонацизм.Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого.Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – «Волонтерам Победы». Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.Работа экспозиции с 12 по 15 июля 2023 года:Балашов:12.07.2023 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:2013.07.2023 – с 10.00 до 18.00, последняя группа в 17:20Энгельс:Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» совершит остановку на станции Покровск в городе Энгельсе.Посетить бесплатно уникальную экспозицию можно 14 июля с 11.00 до 19.00 (время захода последней группы в 18.20) и 15 июля с 10.00 до 18.00 (время захода последней группы 17.20).Получить билет можно на сайте проекта, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда.Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого.