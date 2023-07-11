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Капитальный ремонт здания Балашовского краеведческого музея завершается с опережением сроков

Новости
В 2023 году в Саратовской области продолжается строительство и модернизация учреждений культуры в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Культура». На сегодняшний полным ходом идет капитальный ремонт сельских домов культуры и детской школы искусств, модернизация библиотеки, реставрация и реконструкция исторических зданий, музеев и театра.
Капитальный ремонт здания Балашовского краеведческого музея завершается с опережением сроков




До 1 октября будет завершен капитальный ремонт 12 сельских домов культуры на общую сумму 152,6 млн рублей. Средний процент выполнения – 55%.

- Хотелось бы отметить хорошие темпы работ по Домам культуры села Красноармейское Энгельсского района – 82%, села Колено Екатериновского района – 75%, села Малиновка Аркадакского района – 74%, села Питерка Питерского района – 70%, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - По дому культуры села Тарлыковка Ровенского района отставание допущено по причине выявления непредвиденных объемов работ, в настоящее время они уже произведены, подрядчик планирует завершить все работы в контрактные сроки в августе месяце.

На 92% выполнены ремонтные работы в Балашовском краеведческом музее. Завершение планируется с опережением сроков в июле текущего года.

Продолжается строительство Центра культурного развития в городе Балаково, начатое в 2022 году, и реконструкция ДШИ № 23 имени Ковалева города Саратова. Окончание работ по Центру – до конца текущего года, ввод в эксплуатацию в 2024 году. По ДШИ работы ведутся с опережением графика, процент выполнения составляет 82%, завершение работ запланирован август текущего года.

Начато строительство Дома культуры в Балаковском районе в селе Быков Отрог на сумму 83,4 млн руб. В настоящее время здесь выполнены работы по разработке котлована, завершено устройство свайного поля, ведется устройство ростверков.

- Все строительные работы и благоустройство завершатся в этом году. Новые учреждения культуры станут местом притяжения для жителей разных возрастов. Посещать и заниматься творчеством смогут и люди с ограниченными физическими возможностями, - отметила министр.