Капитальный ремонт здания Балашовского краеведческого музея завершается с опережением сроков

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До 1 октября будет завершен капитальный ремонт 12 сельских домов культуры на общую сумму 152,6 млн рублей. Средний процент выполнения – 55%.- Хотелось бы отметить хорошие темпы работ по Домам культуры села Красноармейское Энгельсского района – 82%, села Колено Екатериновского района – 75%, села Малиновка Аркадакского района – 74%, села Питерка Питерского района – 70%, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - По дому культуры села Тарлыковка Ровенского района отставание допущено по причине выявления непредвиденных объемов работ, в настоящее время они уже произведены, подрядчик планирует завершить все работы в контрактные сроки в августе месяце.На 92% выполнены ремонтные работы в Балашовском краеведческом музее. Завершение планируется с опережением сроков в июле текущего года.Продолжается строительство Центра культурного развития в городе Балаково, начатое в 2022 году, и реконструкция ДШИ № 23 имени Ковалева города Саратова. Окончание работ по Центру – до конца текущего года, ввод в эксплуатацию в 2024 году. По ДШИ работы ведутся с опережением графика, процент выполнения составляет 82%, завершение работ запланирован август текущего года.Начато строительство Дома культуры в Балаковском районе в селе Быков Отрог на сумму 83,4 млн руб. В настоящее время здесь выполнены работы по разработке котлована, завершено устройство свайного поля, ведется устройство ростверков.- Все строительные работы и благоустройство завершатся в этом году. Новые учреждения культуры станут местом притяжения для жителей разных возрастов. Посещать и заниматься творчеством смогут и люди с ограниченными физическими возможностями, - отметила министр.