Изобретатель из Саратова создает аэромобиль

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«Хочу сделать аэромобиль, который позволит людям быстро и удобно добираться в любое место. Например, из аэропорта в центр города или пригород за минимальное время, безопасно и с комфортом», - рассказывает Дмитрий Сажин. По его словам, летающую машину можно использовать для доставки врачей скорой помощи, спасателей МЧС, любых экстренных служб или просто как аэротакси.Свое изобретение – «гибридное транспортное средство автолет соосной схемы» автор запатентовал. За счет оригинальной конструкции четырехместный аэромобиль сможет вплотную приближаться к фасадам домов, а с помощью специального решения - причаливать к стенам жилых и общественных зданий. Машина компактнее в сравнении с обычным автомобилем и займет меньше места на дороге и парковке, чем обычный автомобиль.Проект изобретателя размещен на российской краудфандинговой платформе Boomstarter. Автор рассчитывает собрать необходимые средства и сделать прототип для аэродинамических испытаний.