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После ремонта в Балашове откроется современная школа

Новости
Губернатор Роман Бусаргин посетил школу №9 им. П.А. Столыпина в Балашове, где сейчас идет капитальный ремонт в рамках Федеральной программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.
После ремонта в Балашове откроется современная школа




До начала нового учебного года в здании планируется отремонтировать и утеплить фасад, заменить окна, двери, инженерные коммуникации, привести в порядок кабинеты, вентиляцию, установить систему видеонаблюдения, приобрести новую мебель и учебники. Объект готов на 66%.

«Президентом Владимиром Путиным уделяется особое внимание этой программе. Им создаются все условия, чтобы школы расширялись и развивались. Это хороший пример того, как в районных центрах появляется современное учреждение со спортивными секциями, шахматным клубом, продленкой», - отметил губернатор и призвал родителей детей, которые учатся в этом учреждении, активно контролировать процесс ремонта и вносить свои предложения.

После ремонта в Балашове откроется современная школа
После ремонта в Балашове откроется современная школа