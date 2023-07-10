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Саратовский механизатор Сергей Сергейчев стал лучшим трактористом России

Новости
В Татарстане завершилась выставка «Всероссийский день поля-2023». Помимо деловой программы, здесь прошёл 10-й открытый чемпионат России по пахоте – одно из самых престижных мероприятий для АПК. В этом году за звание лучших боролись участники из 40 регионов России и дружественных стран.
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев стал лучшим трактористом России






Саратовскую область на чемпионате представили Вячеслав Горбань и Сергей Сергейчев – лучшие механизаторы хозяйства из Марксовского района. На соревнованиях по мастерству управления трактором «Трактор-шоу» Сергей Сергейчев занял 1-е место. Он выиграл автомобиль «Нива».

Губернатор Роман Бусаргин поздравил нашего земляка с отличным результатом: «Наш механизатор ещё раз доказал, что саратовские аграрии – одни из лучших в России. Несмотря на развитие современных  технологий, успех в сельском хозяйстве продолжает зависеть от настоящих профессионалов. Уверен, что в этом году наш регион благодаря нашим аграриям получит достойный урожай».

Уборочная в Саратовской области уже началась. Хозяйства в 7 районах приступили к уборке озимой пшеницы. Валовой сбор составил 37,7 тыс. тонн при средней урожайности 28 ц/га. С высокой урожайностью стартовал Калининский район – она составила 39 ц/га.