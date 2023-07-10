Барды из Луганска планируют приехать в Маркс на фестиваль авторской песни «Обермунжский треугольник»

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На сегодняшний день поступило более 30 заявок из Лысогорского, Балаковского, Балашовского, Ершовского, Вольского, Марксовского, Фёдоровского, Озинского районов, г. Саратов и г. Энгельс.У фестиваля есть традиции: поднятие флага и исполнение гимна, автором которого является член жюри и неоднократный лауреат фестиваля бард Валерий Штефан; конкурс «Санитары леса» по сбору мусора на территории проведения мероприятия; конкурс на лучшую палатку и, конечно, уха по-есински, когда всех участников и гостей фестиваля угощают ароматной ухой, которую варят в огромном котле на костре.- За годы проведения фестиваль зарекомендовал себя как уникальный региональный конкурс, где открывались талантливые исполнители, молодые поэты и композиторы, формировалась среда созидательного взаимодействия участников, руководителей, творческих коллективов и поэтических клубов, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.За годы существования фестиваля на его импровизированной сцене выступали многие талантливые певцы и музыканты Саратовской области и других регионов нашей страны. Среди членов жюри конкурса были лауреаты международных фестивалей авторской песни имени В. Грушина Пётр Кошелев и Наталия Махаличёва, композитор Юрий Масин, поэт Евгений Грачёв и многие другие неравнодушные к авторской песне талантливые люди.В 2022 году фестиваль отметил 15 лет со дня основания. Участниками фестиваля являются не только исполнители Саратовской области, но и представители Волгоградской, Смоленской, Самарской областей и Пермского края.