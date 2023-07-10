В Балакове прошли лекции Российского общества «Знание»

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Площадками для выступлений стали школа № 4, Центр реабилитации фонда социального страхования РФ «Волга» и Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области.«Молодежь является не только будущим, но и настоящим нашего общества. Ее активное участие в просветительской деятельности играет ключевую роль в формировании осознанных, образованных и ответственных граждан. Российское общество «Знание» мотивирует молодых людей не только к получению знаний, но и к их передаче, разделению и применению в практике. Только вместе мы сможем сделать их доступными для всех, снять барьеры и обеспечить развитие общества во всех сферах», - отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.«Проведение просветительских лекций для наших сотрудников – это не просто важная, это неотъемлемая задача. Век информации требует от нас постоянного развития и обучения, а проведение таких лекций помогает нам оставаться в курсе последних тенденций и достижений в различных областях знаний», - отметил начальник инспекции Данияр Баймурзин.Просветительские форумы Российского общества «Знание» для госслужащих проходят по всей России в течение целого года. Мероприятия в рамках проекта Знание.Государство организованы в форматах лекций и мастер-классов. До конца 2023 года планируется провести не менее 11 000 выступлений, в которых примет участие около 1 000 000 слушателей.~