Более 50 участников СВО из Озинского района награждены орденами медалями

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Фестиваль – это серия культурно-массовых мероприятий, проводимых в Саратовской области в апреле-сентябре 2023 года, рассказывающих о мужестве и героизме земляков-участников специальной военной операции.В местном Доме культуры состоялась встреча главы района Антонины Галяшкиной с родными участников специальной военной операции.76 мобилизованных, 12 добровольцев, больше 200 контрактников из Озинского района участвуют в СВО и более 50 из них уже награждены орденами и медалями.Контрактник Владислав Мелещеня награждён медалью Жукова. Свой подвиг он совершил в ноябре 2022 года, но близким рассказал об этом значительно позже и в последнюю очередь, чтобы не волновать. После завершения СВО Владислав Мелещеня планирует продолжить службу по контракту.Сагнгали Бухаев в минувшем году получил повестку в рамках частичной мобилизации и в тот же день его сын решил пойти добровольцем. Теперь 49-летний Сагнгали и 25-летний Алкам Бухаевы вместе защищают Россию в ЛНР и мечтают быстрее вернуться в Озинки к мирному труду. Алкам после завершения специальной военной операции планирует получить высшее образование.Александр Алешкин участвует в СВО с июля прошлого года. Александр старший сержант, стал контрактником во время срочной службы ещё в 2014 году. Александр награждён медалью Жукова. В декабре Александр приезжал домой в отпуск, но не один. В сентябре 2022 года в Донецке он нашёл свою судьбу и женился.Владимир Зацаринин стал участником специальной военной операции после объявления частичной мобилизации в минувшем году. Он уже имел боевой опыт, служил в спецназе, участвовал в контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, с детства занимался спортом. Владимир очень ждал повестку и, когда с ним связались из военкомата, почти сразу заключил контракт.Старший лейтенант, командир взвода Илья Изюмов давно связал свою судьбу с армией. В зоне СВО находится с мая 2022 года, сражался на Харьковском, Херсонском направлениях, обучал мобилизованных, награждён двумя орденами Мужества и медалью Суворова. Илья любит лёгкую атлетику и стрельбу, защитник Отечества воспитывает двоих детей.Владимир Чернявко стал контрактником в 2014 году. За это время были командировки на Донбасс и дважды в Сирию. С детства успешно занимался борьбой, сейчас Владимир дома в отпуске, всё время проводит с детьми, планирует участвовать в СВО до окончательной победы.Продолжился «Фестиваль героев» праздником в честь саратовских участников специальной военной операции в концертном зале местного РДК.Вокальные и танцевальные номера в честь защитников Родины жителям Озинского района подарили солисты областного театра оперетты, а методист местного центра казачьей культуры «Станица», супруга участника специальной военной операции Татьяна Воропаева исполнила авторскую песню, посвящённую СВО.Участники праздника ознакомились с дополненной мультимедийной выставкой «Портреты Саратовских героев СВО». На фотографиях представлены саратовцы, удостоенные за свои ратные подвиги государственных наград, и земляки-участники СВО. Выставка пополняется в рамках реализации проекта «Фестиваль героев».В финале мероприятии прошла первая акция «Благодарность героям». Все желающие с помощью мобильной видеогруппы записали видеоролики со словами благодарности и признательности воинам-землякам и их семьям. Эти краткие видео рассылаются через мессенджеры бойцам на передовую, их родным, специальные видео со словами народной поддержки будут направлены семьям погибших героев. Все видеооткрытки также можно найти на официальном ресурсе проекта фестивальгероев64.рф в интернете и в социальных медиа «Фестиваля героев».Оргкомитет проекта «Фестиваль героев»