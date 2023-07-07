Саратовским школьникам присудили именные губернаторские стипендии
Обучающимся Музыкально-эстетического лицея имени А.Г.Шнитке присуждены именные губернаторские стипендии.
Обладателями стипендий стали 7 учащихся:
1.Доровская Анна, эстрадно - джазовое пение;
2.Дураков Егор - инструментальное исполнительство, фортепиано;
3.Драчёв Максим- народные инструменты, аккордеон;
4.Киселева Марина- изобразительное искусство, живопись;
5.Степанова Анастасия- вокальное искусство, сольное народное пение;
6.Шкодина Мария- инструментальное исполнительство, фортепиано;
7.Яшина Пелагея- народные инструменты, домра.
Ребят отметили за высокие показатели в учебе, активное участие и результативность участия в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня.
Вручение свидетельств о назначении традиционно пройдет в торжественной обстановке осенью текущего года.