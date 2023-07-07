7 июля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 07 июля
Зампред правительства призвал саратовцев внимательнее выбирать места для пляжного отдыха
17:28 | 07 июля
Саратовским школьникам присудили именные губернаторские стипендии
17:01 | 07 июля
На «Азбуке предпринимателя» презентовали проект по разработке приложения для генерации идей ландшафтного дизайна
16:02 | 07 июля
Все участники конкурса «Экспортер года» в 2023 году получат выгодные условия на получение гарантии на возврат НДС для МСП
15:42 | 07 июля
Медики Саратовской области будут дежурить на вокзалах городов в дни работы «Поезда Победы»
15:01 | 07 июля
В Балашовском районе суд запретил нарушителю охотиться в течение года
14:00 | 07 июля
В Красноармейске благоустроили две пешеходные зоны
13:02 | 07 июля
Президентский фонд культурных инициатив поддержал «Волжскую волну» в Саратове
12:04 | 07 июля
В Саратовской области стартовала вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первый класс
11:03 | 07 июля
В Саратовской области запретили возвращать агрессивных безнадзорных животных на прежние места обитания
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовским школьникам присудили именные губернаторские стипендии

Новости
Саратовским школьникам присудили именные губернаторские стипендии


Обучающимся Музыкально-эстетического лицея имени А.Г.Шнитке присуждены именные губернаторские стипендии.

Обладателями стипендий стали 7 учащихся:
1.Доровская Анна, эстрадно - джазовое пение;
2.Дураков Егор - инструментальное исполнительство, фортепиано;
3.Драчёв Максим- народные инструменты, аккордеон;
4.Киселева Марина- изобразительное искусство, живопись;
5.Степанова Анастасия- вокальное искусство, сольное народное пение;
6.Шкодина Мария- инструментальное исполнительство, фортепиано;
7.Яшина Пелагея- народные инструменты, домра.

Ребят отметили за высокие показатели в учебе, активное участие и результативность участия в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня.

Вручение свидетельств о назначении традиционно пройдет в торжественной обстановке осенью текущего года.