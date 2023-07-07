Саратовским школьникам присудили именные губернаторские стипендии

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Обучающимся Музыкально-эстетического лицея имени А.Г.Шнитке присуждены именные губернаторские стипендии.Обладателями стипендий стали 7 учащихся:1.Доровская Анна, эстрадно - джазовое пение;2.Дураков Егор - инструментальное исполнительство, фортепиано;3.Драчёв Максим- народные инструменты, аккордеон;4.Киселева Марина- изобразительное искусство, живопись;5.Степанова Анастасия- вокальное искусство, сольное народное пение;6.Шкодина Мария- инструментальное исполнительство, фортепиано;7.Яшина Пелагея- народные инструменты, домра.Ребят отметили за высокие показатели в учебе, активное участие и результативность участия в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня.Вручение свидетельств о назначении традиционно пройдет в торжественной обстановке осенью текущего года.