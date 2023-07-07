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Зампред правительства призвал саратовцев внимательнее выбирать места для пляжного отдыха

Новости

С начала года в водоемах Саратовской области произошло 59 происшествий, утонуло 46 человек, в том числе 3 детей. Спасено 38 человек.



В связи с осложнением обстановки на водных объектах заместитель Председателя Правительства области Павел Мигачёв провел с главами районов совещание, посвященное мерам по снижению количества происшествий на воде. Также в мероприятии приняли участие главный государственный инспектор по маломерным судам области Артём Голубев и сотрудники управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области.

«Из-за резкого потепления в начале июля жители области устремились к рекам и прудам. Увеличилось количество утонувших. С начала купального сезона (с 3 июня 2023 года) на водоемах погибли 12 человек, в том числе 2 детей. Только за 3 июля погибли 5 человек!», - отметил зампред. Мигачёв заслушал каждого главу района, где произошли несчастные случаи.

Наибольшее количество утонувших с начала купального сезона зафиксировано в Энгельсском районе (погибли 3 человека). 3 июля приезжий 64-летний мужчина с 14-летним внуком отдыхали в СНТ «Сосновый бор». Подросток решил искупаться в оросительном канале. Мальчика унесло течение, дедушка бросился за ним, но выплыть у них не получилось. Тела доставили на берег водолазы службы спасения.

В конце июня в селе Александровка Самойловского района в пруду, не предназначенном для купания, родители обнаружили тело своего 9-летнего сына. Мальчика доставили в больницу, где была констатирована его смерть.

Главы районов доложили о мерах, которые предпринимаются для обеспечения безопасности купающихся: о рейдах администрации совместно с полицией по местам несанкционированного купания, об информационной работе с населением, составлении протоколов и т.д.

«Разрешения на эксплуатацию получили 32 пляжа, в том числе 14 муниципальных, - отметил зампред. - Обращаю внимание, что не все базы отдыха и турбазы оборудовали пляжи и получили документы для эксплуатации, хотя данный вопрос неоднократно поднимался. В мае на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС подробно обсуждали вопрос организации работы по обеспечению безопасного отдыха жителей у воды. Главам районов необходимо усилить разъяснительную работу с владельцами баз отдыха. Жителей просим быть крайне внимательными при выборе мест для отдыха! С сотрудниками управления обеспечения безопасности Правительства проведем рейды по пляжам. Безопасность людей должна быть на первом месте».

Напоминаем рекомендации, которые следует изучить перед поездкой на место купания (к реке, пруду) семьям с детьми:

• Не разрешайте купаться ребёнку без вашего присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах.
• Отпускайте ребёнка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках.
• Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией.
• Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоёма, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.
• Контролируйте время пребывания ребёнка в воде, чтобы не допустить переохлаждения.
• Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами.