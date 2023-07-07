На «Азбуке предпринимателя» презентовали проект по разработке приложения для генерации идей ландшафтного дизайна
Саратовские предприниматели успешно завершили обучение по программе «Азбука предпринимателя» от центра «Мой бизнес». Она была оптимизирована специально для молодых предпринимателей до 25 лет, планирующих подать заявки на грант в размере до 500 тысяч рублей на развитие собственного дела.
Программа реализована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии минэкономразвития Саратовской области.
За 7 дней интенсивного обучения участники прошли путь от формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.
В ходе обучения 36 будущих и действующих предпринимателей выбрали оптимальную систему налогообложения для своего проекта, проанализировали целевую аудиторию и конкурентов, разработали бизнес-план, познакомились с мерами господдержки.
В завершение программы участники презентовали свои проекты в сферах общественного питания, ландшафтного дизайна, мыловарения и другие, получив обратную связь от экспертов.
Дополнительно прошла сессия «Вопрос-ответ» о нюансах подачи заявки на грант в размере до 500 тысяч рублей с представителем министерства экономического развития области.
Участники программы поделились своими впечатлениями.
Варвара Шпак презентовала свою творческую мастерскую, которая специализируется на мыловарении. Индивидуальный предприниматель рассказала о планах по расширению своего бизнеса и продвижении продукции на маркетплейсах: «Выход на новые площадки позволит моему делу стать постоянно действующим, а не сезонным. Обязательно буду подавать документы на грант от министерства экономического развития Саратовской области и взаимодействовать с Центром «Мой Бизнес».
Артемий Алексеев поделился своей идеей по изменению подхода к разработке и реализации проектов по ландшафтному дизайну.
«Идея по разработке приложения, которое будет генерировать варианты ландшафтного дизайна, а также просчитывать и строить чертежи коммуникаций пришла мне в результате четырехлетнего опыта работы в данной сфере. Считаю, что программа «Азбука предпринимателя» дала мне нужные знания для полноценной оценки и проработки моего проекта», - рассказал Артемий.
Выпускникам вручили сертификаты об успешном завершении программы.