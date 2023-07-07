На «Азбуке предпринимателя» презентовали проект по разработке приложения для генерации идей ландшафтного дизайна

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Программа реализована в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии минэкономразвития Саратовской области.За 7 дней интенсивного обучения участники прошли путь от формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.В ходе обучения 36 будущих и действующих предпринимателей выбрали оптимальную систему налогообложения для своего проекта, проанализировали целевую аудиторию и конкурентов, разработали бизнес-план, познакомились с мерами господдержки.В завершение программы участники презентовали свои проекты в сферах общественного питания, ландшафтного дизайна, мыловарения и другие, получив обратную связь от экспертов.Дополнительно прошла сессия «Вопрос-ответ» о нюансах подачи заявки на грант в размере до 500 тысяч рублей с представителем министерства экономического развития области.Участники программы поделились своими впечатлениями.Варвара Шпак презентовала свою творческую мастерскую, которая специализируется на мыловарении. Индивидуальный предприниматель рассказала о планах по расширению своего бизнеса и продвижении продукции на маркетплейсах: «Выход на новые площадки позволит моему делу стать постоянно действующим, а не сезонным. Обязательно буду подавать документы на грант от министерства экономического развития Саратовской области и взаимодействовать с Центром «Мой Бизнес».Артемий Алексеев поделился своей идеей по изменению подхода к разработке и реализации проектов по ландшафтному дизайну.«Идея по разработке приложения, которое будет генерировать варианты ландшафтного дизайна, а также просчитывать и строить чертежи коммуникаций пришла мне в результате четырехлетнего опыта работы в данной сфере. Считаю, что программа «Азбука предпринимателя» дала мне нужные знания для полноценной оценки и проработки моего проекта», - рассказал Артемий.Выпускникам вручили сертификаты об успешном завершении программы.