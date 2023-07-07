7 июля 2023 ПЯТНИЦА
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Все участники конкурса «Экспортер года» в 2023 году получат выгодные условия на получение гарантии на возврат НДС для МСП

Новости


Компании, которые до 12 июля 2023 года подадут заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 млн рублей, в соответствии с условиями продукта).

Каждому, кто подаст заявку на участие, будет вручен сертификат на получение услуги «Гарантия. Возврат НДС для МСП» от РОСЭКСИМБАНКа. Им может воспользоваться не только само предприятие-участник конкурса, но и любая его «дочерняя» организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии.

Подать заявку для участия в конкурсе и получить шанс стать лучшим экспортером России можно по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards.

Гарантия, по которой участник конкурса получает ценовое предложение, является уникальной возможностью быстрого пополнения оборотных средств предприятия. Она позволяет вернуть НДС за отправленную на экспорт продукцию уже через 10-12 дней после подачи отчетности по НДС, то есть задолго до завершения налоговой проверки (этот процесс может занимать до нескольких месяцев). Очередной срок отчетности по НДС совсем скоро – 25 июля.

Чтобы воспользоваться подарком необходимо при подаче документов на гарантию передать сертификат, который предприятие-участник конкурса получит при регистрации на конкурс «Экспортер года».

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.