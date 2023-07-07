Все участники конкурса «Экспортер года» в 2023 году получат выгодные условия на получение гарантии на возврат НДС для МСП

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Каждому, кто подаст заявку на участие, будет вручен сертификат на получение услуги «Гарантия. Возврат НДС для МСП» от РОСЭКСИМБАНКа. Им может воспользоваться не только само предприятие-участник конкурса, но и любая его «дочерняя» организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии.Подать заявку для участия в конкурсе и получить шанс стать лучшим экспортером России можно по ссылке: https://www.exportcenter.ru/awards.Гарантия, по которой участник конкурса получает ценовое предложение, является уникальной возможностью быстрого пополнения оборотных средств предприятия. Она позволяет вернуть НДС за отправленную на экспорт продукцию уже через 10-12 дней после подачи отчетности по НДС, то есть задолго до завершения налоговой проверки (этот процесс может занимать до нескольких месяцев). Очередной срок отчетности по НДС совсем скоро – 25 июля.Чтобы воспользоваться подарком необходимо при подаче документов на гарантию передать сертификат, который предприятие-участник конкурса получит при регистрации на конкурс «Экспортер года».Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.