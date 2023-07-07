В Красноармейске благоустроили две пешеходные зоны

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Уже выполнены работы по благоустройству в Красноармейске пешеходных зон по ул. 1 Мая от ул. Ульяновская до ул. Шиллера и по ул. Кондакова от ул. Ульяновская до ул. 20 лет Победы. Здесь обустроены тротуары, установлен бордюрный камень, устроены клумбы, смонтировано пешеходное ограждение.Отметим, что в 2022 году в районе на благоустройство было предусмотрено 10 млн рублей, были обустроены 1 дворовая и 3 общественных территории.«В 2023 году на мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе предусмотрены средства в размере 673,8 млн. рублей. Планируется благоустроить 109 общественных и 69 дворовых территорий. Всего 178 объектов. Реализация проекта находится на контроле у губернатора региона Романа Бусаргина. Роман Викторович особое внимание уделяет и срокам, и качеству выполненных работ. Также очень важно, как благоустроенные объекты выглядят по прошествии времени, ведь недостаточно просто благоустроить, необходимо прикладывать максимум усилий для поддержания должного состояния после благоустройства», – отметил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.