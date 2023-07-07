В Балашовском районе суд запретил нарушителю охотиться в течение года

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Как установлено судом, 8 января 2023 года в охотугодьях «Осиновый куст» Балашовского района гражданин Б. во время охоты ранил, а затем на территории охотничьего хозяйства «Большемеликское» добыл лося с нарушением условий, указанных в разрешении. Дело в том, что он получил право на добычу молодого зверя, а в итоге его добычей стало взрослое животное.Таким образом охотник совершил правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 7.11 КоАП РФ. Предусмотренное наказание за это деяние - лишение права осуществлять охоту на срок от 1 года до 3 лет. Кроме того, нарушителю придётся возместить причиненный в результате незаконной охоты ущерб.Несмотря на то, что решение суда в силу не вступило, этот случай показывает, что охота — не развлекательное мероприятие, и подходить к ней нужно со всей ответственностью.Отметим, что обязанности охотника при осуществлении охоты, обязанности лица, ответственного за осуществление коллективной охоты, требования к охоте установлены Правилами охоты (Приказ Минприроды РФ № 477).