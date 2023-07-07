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Президентский фонд культурных инициатив поддержал «Волжскую волну» в Саратове

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С 21 по 24 сентября в центре города пройдёт Девятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна - 2023». В этом году Президентский фонд культурных инициатив выделил 9,9 миллионов рублей Российскому книжному союзу на проведение мероприятий и увеличение значимости книжного праздника.
Президентский фонд культурных инициатив поддержал «Волжскую волну» в Саратове

«Это знаковое событие – «Волжская волна» получила заслуженное признание и колоссальный кредит доверия. Впервые региональный книжный фестиваль выходит на уровень столичных побратимов – московской Красной площади и петербургского Книжного салона. И в этом, несомненно, заслуга каждого читающего саратовца», - заявил Александр Горохов, председатель оргкомитета фестиваля.

В этом году фестиваль ожидает не менее 100 издательств из более 30 регионов РФ, включая новые регионы. На площадках планируются презентации новинок книжной индустрии и встречи с именитыми и молодыми писателями со всей России – так своё участие уже подтвердили Юрий Поляков и Платон Беседин.

Сами же площадки видоизменятся по сравнению с прошлыми годами – территория фестиваля увеличится более чем в два раза, будет задействовано два павильона и четыре лектория для проведения мероприятий.

«Саратов принадлежит к числу городов с богатыми историко-культурными традициями, и одним из приоритетных направлений в культурной политике правительства области и лично Губернатора Романа Бусаргина является поддержка и развитие литературных традиций, продвижение книги и чтения. Поэтому мы поддерживаем Российский книжный союз в организации проведении праздника, нацелены на радушный прием и всегда открыты к общению. Престижный Международный книжный фестиваль «Волжская волна» уже давно стал ожидаемым событием для жителей региона», - прокомментировал министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов.