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В Саратовской области стартовала вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первый класс

Новости


Завершился начальный этап зачисления в первый класс. Информация о наличии свободных мест в общеобразовательном учреждении должна быть опубликована на официальных сайтах образовательных учреждений.
В Саратовской области стартовала вторая волна приема заявлений на зачисление детей в первый класс

С сегодняшнего дня и до 5 сентября общеобразовательные учреждения принимают заявления на свободные места.

Согласно действующему законодательству первоклассниками могут быть дети от 6,5 до 8 лет. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», либо принести заявление лично в школу, заранее убедившись в наличии свободных мест в учреждении.

Особенностью второго этапа приема заявлений является зачисления на свободные места в порядке очередности, поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет значение. Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют – все места распределяются строго по очереди без учета привилегий.