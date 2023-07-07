В Саратовской области запретили возвращать агрессивных безнадзорных животных на прежние места обитания

просмотров: 78

Соответствующее постановление подписано Губернатором Саратовской области, который уделяет огромное внимание необходимости совершенствования законодательства в области обращения с животными без владельцев.Заместитель начальника регионального управления ветеринарии Игорь Козлов отметил, что государственные полномочия, которые определены Федеральным Законом «Об ответственном обращении с животными», переданы на муниципальный уровень: «В развитие федерального законодательства в регионе принята своя нормативная правовая база, которую мы совершенствуем. Последние изменения внесены в одно из ключевых положений - это постановление № 83-П, которое определяет не только цели и задачи обращения с безнадзорными животными, но и определенную ответственность и органов местного самоуправления, и органов государственной власти, и подрядных организаций, занимающихся отловом животных».В документе уточнены требования к порядку утверждения и размещения графика планового отлова животных, конкретизированы основания проведения внеплановых мероприятий: обращения от граждан и юридических лиц, информация о фактах нападения на людей от медучреждений, правоохранительных органов или СМИ.Животных, напавших на человека, нельзя будет вернуть на место прежнего обитания или передать новым владельцам.Исполнители контракта теперь обязаны маркировать животных номерными бирками единого образца, а также вести учет отловленных животных.Кроме того теперь необходимо вести видеозапись не только процесса отлова и выпуска животных, но и мероприятий по стерилизации и вакцинации против бешенства.