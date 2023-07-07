Начал работу III Молодежный фестиваль ПФО для молодых инвалидов «Все в наших руках»

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«Мероприятия в подобном формате в Саратовской области проводятся, начиная с 2016 года. Слова благодарности за поддержку в проведении Губернатору Роману Викторовичу Бусаргину. Патриотическая направленность очень важна сегодня для нашей страны. На площадках фестиваля будут представлены лучшие практики регионов-участников. В Саратовской области накоплен серьезный опыт, в том числе в рамках различных совместных проектов с некоммерческими и общественными организациями, которым готовы поделиться с коллегами из других регионов. Всем желаю успешной работы», - поприветствовал участников заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров.В этот же день прошло заседание Общественной палаты Саратовской области и участников фестиваля, на котором говорили о роли патриотизма в воспитании молодежи и делились практическим опытом разных регионов.Также состоится посещение Центра адаптации и реабилитации «Парус надежды», Центра бадминтона, областной комплексной детско-юношеской спортивной школы «Реабилитация и физкультура».Сегодня, 7 июля, участники фестиваля молодых инвалидов познакомятся с работой Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, посетят Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и его автошколу.Для участников запланированы экскурсии в Исторический комплекс «Музей боевой и трудовой славы», а также в Парк покорителей космосаим. Ю.А. Гагарина.Кроме того, состоится посещение Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов.Организатор фестиваля - Саратовская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».