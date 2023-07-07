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Ученики центра одаренных детей будут получать знания на площадках вузов

Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял участие в заседании попечительского совета регионального центра для выявления и поддержки одаренных детей «Галактика 64». Новое учреждение, которое является аналогом федерального «Сириуса», начнет работу 1 сентября.

Ученики центра одаренных детей будут получать знания на площадках вузов



На мероприятии обсуждалась роль вузов региона в работе центра. Ректоры предложили активно использовать научные и спортивные площадки своих образовательных организаций для проведения различных практических и теоретических занятий. К сотрудничеству также готовы крупнейшие предприятия области из реального сектора экономики. Они подключатся к направлениям по ранней профориентации школьников.

«Галактика 64» будет работать посменно по нескольким направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Попасть в него смогут дети старше 10 лет со всех районов области. При отборе будут учитываться участие в олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах различных уровней, рекомендации школ. Также предусмотрены отдельные конкурсные испытания и тестирование.

«Работы здесь предстоит еще достаточно. Первое и самое важное: люди должны знать, как попасть в центр на профильные смены. Весь алгоритм должен быть абсолютно прозрачным, понятным для детей и родителей. В каждом муниципалитете есть способные ребята, им надо помочь раскрыть себя.

Объект - комплексный, включает в себя не только классы, но и общежитие. Во время обучения дети будут находиться здесь по несколько недель, им необходимо обеспечить полную безопасность и комфорт. Отдельное внимание уделите вопросу благоустройства прилегающей территории. Если нужна помощь в этом, поможем», - отметил Роман Бусаргин.