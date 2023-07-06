Увеличен призовой фонд общественных проектов ПФО: победители будут поощряться туристическими поездками по стране

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Открывая совещание, Олег Машковцев обратил внимание на общий уровень готовности регионов ПФО к участию в окружных этапах общественных проектов. Он выразил благодарность регионам и отметил, что в числе важных критериев результативности общественных проектов по-прежнему остается постоянное увеличение охвата ими детей и молодежи.«В 2022 году мы с вами объединенными усилиями впервые достигли, можно сказать, «гроссмейстерской планки» – количество участников общественных проектов в регионах округа превысило 1 млн чел. (1 млн. 7 тыс.). Число участников окружной Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов и школьников увеличилось на 20 тыс. чел., «Театрального Приволжья» – на 3 тыс. чел., заявок на Молодежный форум ПФО «iВолга» в этом году подано в 1,5 раза больше, чем в прошлом», – подчеркнул замполпреда.В этом году форум «iВолга» ждут масштабные обновления подчеркнул Олег Машковцев. За каждым регионом ПФО закреплено отдельное направление: образовательная смена или окружная активность.По традиции победители конкурсов получат гранты Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО на реализацию общественно значимых проектов.Форум планирует ряд окружных активностей – фестиваль народных праздников (24 июля), молодежный Dj фестиваль (27 июля), танцевальный фестиваль «iВолга Баттл – 2023» (22-25 июля), фестиваль «iВолга поколений» (23 июля), кубок Приволжья по КВН, а также выставки арт-объектов, спортивные и культурно-досуговые мероприятия, концерты.Саратовская делегация сейчас активно готовится к форуму. Учащаяся СГТУ им. Гагарина Ю.А. Юлия Якимович участие в "iВолге" примет во второй раз. В этом году ей выпала почетная миссия стать амбасадором форума. Студентка знакомила молодежь с направлениями и площадками, рассказывала о возможностях получить грантовую поддержку на воплощение проектов.«В этом году я также буду защищать свой проект на направлении «Флагманы молодежи». Узнаем о том, как реализуется молодежная политика в регионах ПФО, поделимся и своим опытом. Жду встречи со спикерами, особенно интересно пообщаться с тренерами неформального образования. Хочется узнать о новых механизмах и принципах работы с молодежью. Ведь я также являюсь руководителем студенческой лаборатории "ПРОЕКТ.ОР" СГТУ имени Гагарина Ю.А. и эти знания с радостью применила бы на практике», - поделилась Юлия Якимович.Одним из важных нововведений 2023 года, по словам Олега Машковцева, стала договоренность с АНО «Больше, чем путешествие» о том, что победители общественных проектов будут направляться в поощрительные туристические поездки по стране.Министерство информации и массовых коммуникаций по материалам пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО