На Единой цифровой платформе «Работа в России» размещено 22,3 тысячи вакансий

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Об этом рассказала сегодня на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Правительстве Саратовской области заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталья Михайлова.По словам замминистра, на Единой цифровой платформе «Работа в России» на 1 июля было размещено 22,3 тысячи вакансий.Анализ вакансий службы занятости показывает, что в настоящее время вырос спрос на специалистов информационно-коммуникационных технологий (в 3,7 раза), работников служб, осуществляющих охрану граждан и собственности (в 2,1 раза), рабочих занятых в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механиков и ремонтников (в 1,6 раза), операторов промышленных установок и стационарного оборудования (в 1,5 раза), квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве и транспорте (в 1,4 раза). Стабильно высокий спрос сохраняется на врачей (рост числа вакансий в 1,7 раза).В текущем году продолжается реализация мер активной политики занятости. При содействии органов службы занятости постоянную работу уже нашли более 12,8 тысячи граждан, в программах временного трудоустройства приняли участие 7,1 тысячи безработных и подростков. Услуги по профориентации, соцадаптации и психологической поддержке получили 21 тысяча человек, на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям направлено 1454 безработных гражданина. Кроме того, на организацию собственного дела финансовую помощь получили 76 безработных граждан.«В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в 2023 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получит 2571 человек из числа граждан старшего поколения, женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, молодежи в возрасте до 35 лет, безработных граждан, работников, находящихся под риском увольнения, участников боевых действий в СВО. С начала года уже приступили к обучению 1297 желающих», - сообщила Наталья Михайлова.В рамках дополнительных мер государственной поддержки предусмотрено трудоустройство на общественные работы не менее 1086 работников, находящихся под риском увольнения, и 528 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости. С начала года трудоустроено 1465 человек, в том числе 300 человек на предприятие оборонно-промышленного комплекса.Кроме того, поддержка работодателей предусмотрена при трудоустройстве молодежи в возрасте до 30 лет, граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, участников боевых действий в СВО. С начала года трудоустроено 616 человек.