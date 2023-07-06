Победители журналистских конкурсов области получили заслуженные награды

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Диплом лауреата премии имени журналиста Александра Никитина за высокие профессиональные достижения в сфере социальной журналистики получила шеф-редактор, телеведущая программ ГТРК «Саратов» Лилия Матвеева. В прошлом году она стала военным корреспондентом и не раз выезжала в зону проведения специальной военной операции, где базируются добровольцы и мобилизованные военнослужащие из Саратовской области. Лилия и сейчас активно занимается волонтерской деятельностью, помогает собирать гуманитарные грузы.Среди ветеранов журналистской отрасли наградами Губернатора области отмечены корреспондент газеты «Заря» Советского района Наталья Юркова и ветеран ГТРК «Саратов» Ольга Никитина. Наталья Юркова является автором федерального проекта «Большой Караман: истории живая нить», который в 2022 году стал победителем федерального конкурса журналистских проектов и был успешно реализован.Ольга Никитина автор большого количества публикаций по теме экологии в печатных СМИ, автор сценариев семи документальных фильмов, снятых на студии «Саратовтелефильм» и на Нижне-Волжской студии кинохроники, серии публицистических книг, с 2002 по 2014 годы работала руководителем отдела спецпроектов в нашей редакции "Известия. Саратов и регионы".Среди начинающих журналистов лауреатами губернаторской стипендии стали студентки Саратовской государственной юридической академии Румина Кенжалиева и Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского Арина Кузина.Финалистами ежегодного областного конкурса «Лучший руководитель муниципального издания» стали руководители районных изданий Елена Крячкова (газета «Земля Самойловская»), Павел Лопанцев (газета «Новая жизнь» Красноармейского района).Лучшим руководителем среди муниципальных СМИ области признан директор-главный редактор газеты Балтайского района «Родная земля» Владимир Горелкин.Кроме дипломов и памятных подарков победители были поощрены денежными премиями.«Почти двадцать лет министерство проводит творческие конкурсы в сфере журналистики. За это время сотни журналистов были отмечены за профессиональные заслуги. Это и ветераны журналистики, и действующие корреспонденты, и юные журналисты, делающие свои первые шаги в профессии. Конкурсы развивают понятие социальной журналистики, укрепляют социальное партнерство между властью, жителями и средствами массовой информации. Работа журналистов направлена на доведение правдивой, объективной информации о социально значимых мероприятиях, проходящих в нашей области. В этом году, хотел бы отметить, и сказать огромное спасибо шеф-редактору и ведущей ГТРК «Саратов» Лилии Александровне Матвеевой. Уже больше года она освещает тему СВО, как военный корреспондент, полно и правдиво, помогает нашим ребятам «за ленточкой». Это очень дорогого стоит», - отметил министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов.