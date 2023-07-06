На базе Дворца культуры «Россия» активно работает инклюзивная творческая лаборатория Саратовской области

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- В целях реализации на территории Саратовской области пилотного проекта в 2022 году на базе Дворца культуры «Россия» была создана инклюзивная творческая лаборатория Саратовской области, - рассказала координатор лаборатории, директор ДК «России» Ольга Сынкина. - И это не случайно, более 30 лет мы ведем работу с данной категорией людей, а в 2019 году в учреждении был создан отдел по работе с инвалидами и творческое объединение «Дорога к счастью». В объединении занимаются дети с ментальными расстройствами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для них проводятся занятия по 5 направлениям: вокал, театр, танцы и ритмика, изобразительное и декоративно - прикладное творчество. Сегодня мы можем говорить о положительном результате таких занятий. У многих детей наблюдается положительная динамика в здоровье, индивидуальная адаптация к социальному окружению. Многие из участников объединения стали лауреатами и дипломантами Всероссийских и Международных конкурсов.Практически во всех муниципальных районах работают инклюзивные творческие объединения. Сейчас их 473, в них занимаются 2227 человек.В прошлом году при тесном сотрудничестве министерства культуры Саратовской области и министерства труда и социальной защиты был создан реестр инклюзивных практик. На данный момент в реестре представлено более 80 практик из учреждений культуры области. Реестр будет дополняться практиками, которые реализуются в районах. Это необходимо для дальнейшего распространения опыта не только в нашем регионе, но и на территории Российской Федерации.До конца текущего года и в следующем году инклюзивной творческой лабораторией запланированы практические онлайн мастер – классы по различным направлениям, онлайн - вебинары с участием координаторов, педагогов творческих студий, сотрудников от районов, региональный семинар-практикум «Опыт работы инклюзивной творческой лаборатории» с участием представителей министерств культуры, труда и социальной защиты, образования области, общественных организаций.