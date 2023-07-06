С начала года 844 семьям, родившим третьего и последующего детей, назначен региональный материнский капитал

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На сегодняшний день региональный материнский капитал может быть использован по четырем направлениям. Это улучшение жилищных условий, оплата образования детей, как в образовательной организации, так и у индивидуального предпринимателя, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, газификация индивидуального жилого дома или дома блокированной застройки.«Региональный материнский капитал – одна из наиболее существенных мер социальной поддержки семей с детьми. Сегодня размер регионального материнского капитала с учетом индексации составляет 120 151,67 рублей. Получить его могут жители Саратовской области, родившие либо усыновившие в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2024 года третьего или последующего ребенка», - пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.За более подробными консультациями по вопросам назначения мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Демография», можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства.