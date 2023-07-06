6 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:00 | 06 июля
Саратовский пилот Никита Юрковский готовится стартовать на ралли «Шелковый путь»
13:03 | 06 июля
Жители Саратовской области более 600 раз обратились в ГЖИ через социальные сети
12:00 | 06 июля
В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова
11:03 | 06 июля
Сегодня пройдут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 6
10:02 | 06 июля
Саратовский квинтет стал победителем самого крупного джазового фестиваля страны
09:00 | 06 июля
Осторожно – жара!
18:00 | 05 июля
В Саратовской области разработают закон для региональных технопарков
17:06 | 05 июля
Фонд Юрия Лужкова продолжает совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны
17:00 | 05 июля
Саратовские предприниматели могут получить субсидию по лизингу до 1 млн рублей
16:03 | 05 июля
Воспитанники лагеря в Петровске стали участниками проекта общества «Знание»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский пилот Никита Юрковский готовится стартовать на ралли «Шелковый путь»

Новости

Представители Саратовской области – балаковская команда CS20 Racing Team прибыли в Казань, где сегодня состоится торжественная церемония старта тринадцатого издания ралли «Шелковый путь».
Саратовский пилот Никита Юрковский готовится стартовать на ралли «Шелковый путь»

В настоящее время все спортсмены и экипажи заняты финальными проверками техники – обкатывают автомобили на специально подготовленной трассе.

Технические комиссары ралли «Шелковый путь» должны убедиться в том, что автомобили соответствуют требованиям безопасности и навигационное оборудование подключено должным образом.

Пилот саратовского экипажа Никита Юрковский делится впечатлениями от пробного заезда: «Полтора круга мы проехали, почувствовали автомобиль, остались им довольны. На втором круге автомобиль надломился, предположительно это ДМРВ, будем выяснять, собственно поэтому и нужны стартовые заезды».

«Мы на трассе путем отключения некоторых датчиков попытались установить в чем проблема. Она незначительная, время до гонки еще много, неполадки без проблем успеют устранить», - добавляет штурман Александр Кузнецов.

К гонке 2023 года по традиции подготовлен новый маршрут. По задумке организаторов экипажи ралли «Шелковый путь» впервые побывают в Саратове и Магнитогорске.

Караван участников проедет по наиболее непростым и ранее неизведанным участкам нашего региона, Оренбургской и Самарской областей. Отметим, что в Саратове заезды пройдут 12 - 13 июля.

Церемония торжественного старта гонки пройдёт 6 июля на площади Тысячелетия в самом центре столицы Татарстана. На дистанцию уйдут не только участники международного ралли «Шелковый путь», но также спортсмены, заявленные в рамках этапа чемпионата России по ралли-рейдам, и экипажи категорий Гранд тур и Adventure Trophy.