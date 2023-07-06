Саратовский пилот Никита Юрковский готовится стартовать на ралли «Шелковый путь»

просмотров: 43

В настоящее время все спортсмены и экипажи заняты финальными проверками техники – обкатывают автомобили на специально подготовленной трассе.Технические комиссары ралли «Шелковый путь» должны убедиться в том, что автомобили соответствуют требованиям безопасности и навигационное оборудование подключено должным образом.Пилот саратовского экипажа Никита Юрковский делится впечатлениями от пробного заезда: «Полтора круга мы проехали, почувствовали автомобиль, остались им довольны. На втором круге автомобиль надломился, предположительно это ДМРВ, будем выяснять, собственно поэтому и нужны стартовые заезды».«Мы на трассе путем отключения некоторых датчиков попытались установить в чем проблема. Она незначительная, время до гонки еще много, неполадки без проблем успеют устранить», - добавляет штурман Александр Кузнецов.К гонке 2023 года по традиции подготовлен новый маршрут. По задумке организаторов экипажи ралли «Шелковый путь» впервые побывают в Саратове и Магнитогорске.Караван участников проедет по наиболее непростым и ранее неизведанным участкам нашего региона, Оренбургской и Самарской областей. Отметим, что в Саратове заезды пройдут 12 - 13 июля.Церемония торжественного старта гонки пройдёт 6 июля на площади Тысячелетия в самом центре столицы Татарстана. На дистанцию уйдут не только участники международного ралли «Шелковый путь», но также спортсмены, заявленные в рамках этапа чемпионата России по ралли-рейдам, и экипажи категорий Гранд тур и Adventure Trophy.