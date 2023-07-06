Жители Саратовской области более 600 раз обратились в ГЖИ через социальные сети
В Государственную жилищную инспекцию ежедневно поступают сообщения от жителей региона через автоматизированную систему мониторинга «Инцидент Менеджмент». В период с 1 по 30 июня инспекцией отработано 77 сообщений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Всего за прошедшие полгода было отработано 671 сообщение.
Основные вопросы пользователей соцсетей в июне касались текущего содержания управляющими организациями многоквартирных домов, газоснабжения и начисления платы за коммунальные услуги. По всем поступившим вопросам были предоставлены подробные разъяснения.
Так, с наступлением лета пользователи соцсетей интересовались, возможно ли оформить перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в случае временного отсутствия в жилом помещении. Законодательство действительно предусматривает перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия потребителей. Важно учесть, что временное отсутствие – это отсутствие потребителя более 5 полных календарных дней подряд, которое имеет временные рамки: дату начала и дату окончания. Жителям было разъяснено, что для получения перерасчета необходимо обратиться к исполнителю услуг с письменным заявлением, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода временного отсутствия в жилом помещении.