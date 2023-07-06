В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова

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Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.За готовой цифровой моделью жемчужины церковного зодчества старого Саратова стоит титанический труд. Команда АНО «Код культуры» собрала и проанализировала более 200 исторических материалов - фото, проекты и планы здания, описания и многое другое.Часть работ по виртуальному воссозданию интерьера осуществлялась при помощи искусственного интеллекта.Консультировали создателей выставки специалисты Саратовского областного музея краеведения.Гости мультимедийной выставки «Ожившая история Саратова» с помощью специального оборудования и спроецированного видео познакомятся с утраченным обликом собора Святого Климента, посетят его залы, увидят старинный орган, а также изучат архитектурные детали и декоративные элементы исторического объекта.Выставка будет доступна для всех желающих бесплатно каждые выходные с 12:00 до 18:00