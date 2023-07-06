В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова
Команда АНО «Код культуры» при поддержке Центра культуры «Пионер», СГТУ имени Гагарина Ю. А. и студии графического дизайна «Continuum» воссоздали максимально точную модель собора Святого Климента с окружающей ее исторической городской средой.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
За готовой цифровой моделью жемчужины церковного зодчества старого Саратова стоит титанический труд. Команда АНО «Код культуры» собрала и проанализировала более 200 исторических материалов - фото, проекты и планы здания, описания и многое другое.
Часть работ по виртуальному воссозданию интерьера осуществлялась при помощи искусственного интеллекта.
Консультировали создателей выставки специалисты Саратовского областного музея краеведения.
Гости мультимедийной выставки «Ожившая история Саратова» с помощью специального оборудования и спроецированного видео познакомятся с утраченным обликом собора Святого Климента, посетят его залы, увидят старинный орган, а также изучат архитектурные детали и декоративные элементы исторического объекта.
Выставка будет доступна для всех желающих бесплатно каждые выходные с 12:00 до 18:00