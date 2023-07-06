6 июля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:00 | 06 июля
Саратовский пилот Никита Юрковский готовится стартовать на ралли «Шелковый путь»
13:03 | 06 июля
Жители Саратовской области более 600 раз обратились в ГЖИ через социальные сети
12:00 | 06 июля
В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова
11:03 | 06 июля
Сегодня пройдут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 6
10:02 | 06 июля
Саратовский квинтет стал победителем самого крупного джазового фестиваля страны
09:00 | 06 июля
Осторожно – жара!
18:00 | 05 июля
В Саратовской области разработают закон для региональных технопарков
17:06 | 05 июля
Фонд Юрия Лужкова продолжает совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны
17:00 | 05 июля
Саратовские предприниматели могут получить субсидию по лизингу до 1 млн рублей
16:03 | 05 июля
Воспитанники лагеря в Петровске стали участниками проекта общества «Знание»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова

Новости

Команда АНО «Код культуры» при поддержке Центра культуры «Пионер», СГТУ имени Гагарина Ю. А. и студии графического дизайна «Continuum» воссоздали максимально точную модель собора Святого Климента с окружающей ее исторической городской средой.
В Центре культуры «Пионер» «оживает» история Саратова


Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

За готовой цифровой моделью жемчужины церковного зодчества старого Саратова стоит титанический труд. Команда АНО «Код культуры» собрала и проанализировала более 200 исторических материалов - фото, проекты и планы здания, описания и многое другое.

Часть работ по виртуальному воссозданию интерьера осуществлялась при помощи искусственного интеллекта.

Консультировали создателей выставки специалисты Саратовского областного музея краеведения.

Гости мультимедийной выставки «Ожившая история Саратова» с помощью специального оборудования и спроецированного видео познакомятся с утраченным обликом собора Святого Климента, посетят его залы, увидят старинный орган, а также изучат архитектурные детали и декоративные элементы исторического объекта.

Выставка будет доступна для всех желающих бесплатно каждые выходные с 12:00 до 18:00