Сегодня пройдут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 6

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На период проведения работ по реконструкции трамвайной инфраструктуры маршрута № 6 будет будет курсировать 17 автобусов малой вместимости с интервалом движения 6-12 мин.Начало работы маршрута - 5.45, окончание - 22.00.Напомним, с 7 июля движение трамвайного маршрута № 6 будет полностью ограничено для проведения строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта по реконструкции «скоростного трамвая»На действующих маршрутах будет предоставлено право льготного проезда по «Транспортной карте».С целью обеспечения беспрепятственного движения автобусного маршрута № 46 А на время закрытия трамвайного маршрута № 6 планируется введение одностороннего движения по ул. Ново-Автобусной на участке от ул. Маяковского в сторону 6-го Малого Поливановского тупика, а также по ул. Спортивной на участке от 6-го Малого Поливановского тупика в сторону ул. Маяковского путем установки необходимых дорожных знаков.Данное решение согласовано на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.Действие дорожных знаков вступит в силу с 7 июля и продлится до окончания проведения строительно-монтажных работ на путях трамвайного маршрута № 6.Схемы маршрутов будут корректироваться при проведении ремонтных работ на трамвайной линии для удобства жителей.