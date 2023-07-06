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Сегодня пройдут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 6

Новости
Жители города смогут воспользоваться не только трамвайным маршрутом, но и альтернативными - маршрутами № 46 и № 46 А «пл. им. Ленина В.И. – пос. Поливановка».

Сегодня пройдут тестовые мероприятия для подготовки к закрытию трамвайного маршрута № 6


На период проведения работ по реконструкции трамвайной инфраструктуры маршрута № 6 будет будет курсировать 17 автобусов малой вместимости с интервалом движения 6-12 мин.

Начало работы маршрута - 5.45, окончание - 22.00.

Напомним, с 7 июля движение трамвайного маршрута № 6 будет полностью ограничено для проведения строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта по реконструкции «скоростного трамвая»

На действующих маршрутах будет предоставлено право льготного проезда по «Транспортной карте».

С целью обеспечения беспрепятственного движения автобусного маршрута № 46 А на время закрытия трамвайного маршрута № 6 планируется введение одностороннего движения по ул. Ново-Автобусной на участке от ул. Маяковского в сторону 6-го Малого Поливановского тупика, а также по ул. Спортивной на участке от 6-го Малого Поливановского тупика в сторону ул. Маяковского путем установки необходимых дорожных знаков.

Данное решение согласовано на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Действие дорожных знаков вступит в силу с 7 июля и продлится до окончания проведения строительно-монтажных работ на путях трамвайного маршрута № 6.

Схемы маршрутов будут корректироваться при проведении ремонтных работ на трамвайной линии для удобства жителей.