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Саратовский квинтет стал победителем самого крупного джазового фестиваля страны

Новости



В столице завершился II Moscow Jazz Festival. На площадках самого крупного джазового фестиваля в истории страны - выступили более 1000 артистов из России и стран зарубежья. Саратовскую область представлял квинтет ANTORI.

Саратовский квинтет стал победителем самого крупного джазового фестиваля страны

В состав коллектива входят студенты и преподаватели Саратовского областного колледжа искусств: Виктория Андронова, Марат Косарев и преподаватели Роман Викторович Дмитриев, Константин Тихонович Цыганков и Николай Викторович Буданов.

Квинтет ANTORI получил диплом победителя II Moscow Jazz Festival.

«Мы невероятно зарядились энергетикой данного фестиваля. Очень вдохновились и наполнились творчеством достойнейших коллективов нашей страны и зарубежья. Нам довелось дать концерт на площади у ЦУМа, где собралась просто потрясающе теплая и доброжелательная публика. До сих пор мы с трепетом переживаем все эмоции, приобретенные на сцене, вспоминаем приятные отзывы о нашем творчестве», - поделилась студентка III курса специальности Эстрадное пение Виктория Андронова.