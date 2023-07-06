Саратовский квинтет стал победителем самого крупного джазового фестиваля страны
В столице завершился II Moscow Jazz Festival. На площадках самого крупного джазового фестиваля в истории страны - выступили более 1000 артистов из России и стран зарубежья. Саратовскую область представлял квинтет ANTORI.
В состав коллектива входят студенты и преподаватели Саратовского областного колледжа искусств: Виктория Андронова, Марат Косарев и преподаватели Роман Викторович Дмитриев, Константин Тихонович Цыганков и Николай Викторович Буданов.
Квинтет ANTORI получил диплом победителя II Moscow Jazz Festival.
«Мы невероятно зарядились энергетикой данного фестиваля. Очень вдохновились и наполнились творчеством достойнейших коллективов нашей страны и зарубежья. Нам довелось дать концерт на площади у ЦУМа, где собралась просто потрясающе теплая и доброжелательная публика. До сих пор мы с трепетом переживаем все эмоции, приобретенные на сцене, вспоминаем приятные отзывы о нашем творчестве», - поделилась студентка III курса специальности Эстрадное пение Виктория Андронова.