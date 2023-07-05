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«Все условия для спорта»: В сельских школах обновляются спортзалы

Новости


Продолжается реализация регионального проекта по ремонту 100 спортивных залов сельских и городских школ, который инициировал губернатор области Роман Бусаргин.

«Все условия для спорта»: В сельских школах обновляются спортзалы

Совсем недавно в рамках проекта завершился ремонт в филиале школы с. Федоровка им. И.С. Гавва Федоровского района с. Романовка.

Здание школы было построено в 1968 году. По словам заведующей филиалом Натальи Поляковой - последний ремонт спортивного зала был косметическим в 1970 году. На сегодняшний день в рамках проекта помещение спортивного класса отремонтировано и сдано в эксплуатацию. За время ремонта здесь удалось проделать большой спектр работ: ремонт потолка, стен, обновление напольного покрытия, замена приборов освещения, инженерных систем, также были поставлены современные стеклопакеты на окнах, и выполнен косметический ремонт.

По окончанию работ свою независимую оценку дали не только сотрудники учреждения, но и родители школьников. Представитель родительского комитета 4 класса Ольга Должикова рассказала:

«Ранее на окнах были старые стеклоблоки, из-за этого в зале было плохое освещение, но с новыми окнами зал заиграл новыми красками. Думаю, что насыщенность солнечного света позволит детям с еще большим желанием заниматься спортом в обновленном зале».

В рамках данного проекта завершились ремонтные работы в спортивных залах филиала школы с. Питерка в с. Запрудное и в с. Козловка.

Напомним, что региональный проект стартовал в 2023 году, ремонтные работы по обновлению 100 спортивных залов школ региона планируется завершить к 15 августа 2023 году.