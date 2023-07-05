В Саратовской области разработают закон для региональных технопарков

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Об этом на совещании заявил губернатор Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что резиденты смогут воспользоваться рядом льгот. Среди них – пониженная ставка по налогу на имущество и минимальная ставка по упрощенной системе налогообложения. Параллельно готовится документ, проект который будет регулировать и создание именно региональных технопарков. Здесь также предусмотрены преимущества для инвесторов.Глава региона подчеркнул, что эти меры «позволят на законодательном уровне закрепить и максимально стимулировать развитие новых направлений». Технопарки высоких технологий будут входить в федеральный реестр. Это позволит управляющим технопарками компаниям претендовать на субсидии, в частности Министерства экономического развития РФ.Роман Бусаргин отметил, что документ необходимо всесторонне проработать и в ближайшее время представить на рассмотрение в региональный парламент. Учитывая важность законопроекта, губернатор сообщил, что специалисты уже изучают все аспекты, и обратился к депутатскому корпусу с просьбой подключиться к процессу.