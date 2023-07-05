Саратовские предприниматели могут получить субсидию по лизингу до 1 млн рублей
Министерство экономического развития области продолжает прием заявок от предпринимателей области на получение субсидии на развитие лизинга основных средств.
Поддержка предоставляется безвозмездно на конкурсной основе на возмещение части затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга, заключенным в 2023 году. Максимальный размер субсидии одному получателю составляет 1 млн. рублей.
Возмещению подлежат затраты в размере 90% от суммы уплаченного первого лизингового взноса. Результатом предоставления субсидии должно стать создание предпринимателем в текущем году не менее 5% новых рабочих мест от среднесписочной численности работников.
Прием заявок проводится министерством по 11 августа 2023 года включительно по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, каб.903.
Дополнительную информацию можно получить на сайте министерства (http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom) в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие предпринимательства», а также по телефонам: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.
Содействие предпринимателям в создании и развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».