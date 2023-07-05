Воспитанники лагеря в Петровске стали участниками проекта общества «Знание»

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В рамках проекта «Знание. Лекторий» ребятам рассказали о деятельности российского общества «Знание», о возможностях, которые сегодня открываются перед молодежью, о труде несовершеннолетних, познакомили с правовыми аспектами вопроса.Для педагогов лагеря была организована лекция, в рамках которой обсудили вопросы воспитания молодежи, развития гражданственности и ценностно-идеологической основы ее идентичности.«Российское общество «Знание» проводит различные мероприятия, конкурсы, викторины, лекции и семинары, направленные на распространение и стимулирование интереса к науке, искусству, культуре и другим областям знаний. И действительно, сегодня можно отметить высокую значимость таких мероприятий, поскольку они способствует образованию, развитию профессиональных навыков, социальной активности и созданию платформы для обмена знаниями и опытом», - отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.