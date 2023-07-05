«Зарядись ТЮЗом»: опубликована афиша онлайн-показов архивных спектаклей

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Это событие - одно из центральных моментов марафона «Зарядись ТЮЗом», который проходит в театральное межсезонье в соцсетях театра и посвящен приближающемуся юбилею старейшего в мире профессионального театра для детей.Самые внимательные и активные участники марафона смогут не только насладиться потрясающими постановками прошлых лет, но и найти в видео специальные ключевые слова, которые принесут им 5 баллов в игре. Полные правила марафона можно прочитать на сайте и в социальных сетях театра - www.tuz-saratov.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=17515.В афише представлены совершенно разные постановки Саратовского ТЮЗа. Это уникальные кадры, на которых можно вновь посмотреть работы легендарных, уже ушедших от нас артистов: нар. арт. РФ Юрия Петровича Ошерова, нар. арт. РФ Григория Семеновича Цинмана, засл. арт. РФ Ильи Борисовича Володарского. В постановках также задействованы любимые современные артисты ТЮЗа Киселева и те, кто в настоящее время работает в разных городах нашей страны: Алексей Чернышев, Виктория Шанина и многие-многие другие.6 июля можно будет увидеть запись спектакля итальянского режиссера Паоло Эмили Ланди «Шум за сценой» (2006 г.). Комедия британского драматурга Майкла Фрейна – это история о театре, в которой у зрителя появляется возможность увидеть не только действие на сцене, но и то, что происходит за кулисами.20 июля станет доступна видеозапись постановки Юрия Петровича Киселева «Деревья умирают стоя» (1995 г.). Спектакль по пьесе испанского драматурга Алехандро Касона – грустная и светлая история о вере в лучшие качества человека и о любви, которая приносит и боль и счастье.3 августа пользователи «Вконтакте» смогут посмотреть спектакль Михаила Владимировича Бычкова «Ревизор» (2009 г.). Знаменитая комедия Николая Гоголя на малой сцене ТЮЗа - экспериментальная, кинематографичная история, в которой знакомые всем персонажи приобретают очень современные черты.17 августа появится запись постановки Юрия Петровича Ошерова «Просто ужас» (1991 г.) по повести Юрия Сотника, в которой школьник и его отец меняются телами с помощью волшебства, чтобы понять, что быть другим человеком совсем не просто.31 августа зрители смогут увидеть еще один спектакль Юрия Петровича Ошерова «Недоросль» (2016 г.). Это музыкальная комедия Дениса Фонвизина.14 сентября завершит серию онлайн-показов легендарная постановка Александра Васильевича Петрова «Старосветская любовь» (1996 г.) - трогательный спектакль по повести Николая Гоголя, пронзительная история о любви и памяти, над которыми бессильно время.Ссылки на записи спектаклей появятся на платформе «Вконтакте» в указанные в афише даты и будут доступны для просмотра с четверга по воскресенье.