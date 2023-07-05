В первую смену в детских оздоровительных лагерях области отдохнули 28,2 тысячи ребят

просмотров: 62

Подошла к концу первая смена, в рамках которой отдохнули 28233 ребенка, что на 7% больше запланированного. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина на рабочем совещании в областной Думе.Среди отдыхающих - дети диспансерной группы, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из семей военнослужащих всех категорий и участников СВО.Также в первую смену в лагерях области находились 263 ребенка с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.«В области организован отдых детей из новых субъектов Российской Федерации. В первый заезд 180 детей из подшефной территории Сватовского района ЛНР отдыхают в социально-оздоровительном центре «Лазурный». Всего в летний период мы планируем принять в регионе порядка 750 детей Сватовского района», - рассказала Светлана Савочкина.Ребята участвуют в различных тематических, патриотических мероприятиях и конкурсах. Для них организована обзорная экскурсия по достопримечательностям города Балаково с посещением музеев.Кроме того, 900 детей были направлены на отдых на Черноморское побережье Краснодарского края.Напомним, в консолидированном бюджете на оздоровительную кампанию 2023 года предусмотрено 1 млрд 86 млн рублей, что позволит оздоровить в лагерях всех типов около 50 тысяч детей.