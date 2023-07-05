Саратовская область направила в подшефный Сватовский район оборудование для МФЦ
Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи.
В этот раз в состав груза вошло оборудование для открывающегося МФЦ и новая «Нива» - автомобиль необходим для передвижения в отдаленные населенные пункты Сватовского района.
Груз сопровождают сотрудники областной службы спасения, которые планируют оказать помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома, пострадавшего во время обстрелов со стороны ВСУ.