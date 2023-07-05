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В области продолжается проверка качества ремонта дорог по нацпроекту

Новости

Сегодня федеральные дорожники совместно со специалистами областного министерства транспорта выехали в Энгельс на две улицы. Ранее их привели в нормативное состояние по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».
В области продолжается проверка качества ремонта дорог по нацпроекту

Первый объект, где специалисты дорожных лабораторий отобрали образцы асфальтобетонного покрытия (керны), стал участок по улице Тельмана — от кольцевой развязки «Бык – солевоз» до улицы Полиграфическая и проспекта Фридриха Энгельса. На месте специалисты измерили толщину верхнего слоя покрытия. Замеры производят в четырех местах, затем выводится средний показатель. Толщина слоя – более 5 см, что соответствует требованиям проекта ремонта. Затем уже в лаборатории специалисты проверят данные образцы на степень уплотненности.

Ещё один объект, где были отобраны керны – улица Трудовая на участке от ул. Тихая до ул. Лесозаводская. Здесь также измерили толщину верхнего слоя покрытия. Она соответствует проектным отметкам.

Напомним, что с 19 июня в регионе проходит совместный мониторинг качества ремонта дорог. Специалисты ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское» и областного минтранса побывали в Екатериновском, Калининском, Базарно-Карабулакском, Романовском, Озинском и Дергачевском районах. А также отобрали керны в Саратове и Энгельсе. В ближайшее время состоится итоговое совещание, где и будут озвучены результаты испытаний отобранных контрольных образцов.