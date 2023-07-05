5 июля 2023 СРЕДА
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15:01 | 05 июля
«Зарядись ТЮЗом»: опубликована афиша онлайн-показов архивных спектаклей
14:02 | 05 июля
В Саратове обсудили возможность развития центра малотоннажной химии
13:03 | 05 июля
В первую смену в детских оздоровительных лагерях области отдохнули 28,2 тысячи ребят
12:00 | 05 июля
Саратовская область направила в подшефный Сватовский район оборудование для МФЦ
11:34 | 05 июля
В инклюзивном форуме по массажу приняли участие свыше 2000 человек
11:17 | 05 июля
«Все условия для спорта»: В сельских школах обновляются спортзалы
11:03 | 05 июля
В области продолжается проверка качества ремонта дорог по нацпроекту
10:00 | 05 июля
Саратовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»
09:00 | 05 июля
Главные врачи медицинских организаций области повышают управленческие компетенции
18:00 | 04 июля
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Саратовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»

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Завершился XI Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия». Эксперты центрального жюри конкурса рассмотрели и оценили 305 конкурсных работ из 66 регионов нашей страны и республики Беларусь. Всего в конкурсе приняли участие 3523 человека.
Саратовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»

В этом году от нашего региона победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» стали Артем Горшенин из Саратова в направлении «Литература» и жительница Петровского района Татьяна Агевнина в направлении «Мультимедиа».

«Саратовская гармонь является реликвией, сокровищем, и семейным достоянием, нежно называем ее Сараткой. Ведь она для нас - больше чем гармонь, это память, память поколений», - рассказывает в своем видеоролике Агевнина Татьяна.