Саратовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»
Завершился XI Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия». Эксперты центрального жюри конкурса рассмотрели и оценили 305 конкурсных работ из 66 регионов нашей страны и республики Беларусь. Всего в конкурсе приняли участие 3523 человека.
В этом году от нашего региона победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» стали Артем Горшенин из Саратова в направлении «Литература» и жительница Петровского района Татьяна Агевнина в направлении «Мультимедиа».
«Саратовская гармонь является реликвией, сокровищем, и семейным достоянием, нежно называем ее Сараткой. Ведь она для нас - больше чем гармонь, это память, память поколений», - рассказывает в своем видеоролике Агевнина Татьяна.