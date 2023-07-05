Саратовцы стали победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия»

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В этом году от нашего региона победителями Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» стали Артем Горшенин из Саратова в направлении «Литература» и жительница Петровского района Татьяна Агевнина в направлении «Мультимедиа».«Саратовская гармонь является реликвией, сокровищем, и семейным достоянием, нежно называем ее Сараткой. Ведь она для нас - больше чем гармонь, это память, память поколений», - рассказывает в своем видеоролике Агевнина Татьяна.