На юбилейную «Киновертикаль» в Саратов приедут авторы из 20 регионов и зарубежья

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В октябре этого года совместно с областным министерством культуры, областным киновидеоцентром и другими партнерами «Саратовская кинотраектория» проведет в Саратове X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль».Благодаря поддержке фонда станет возможным приезд в Саратов юных киноавторов не менее чем из 20 регионов России и стран ближнего зарубежья, они смогут поучиться основам мастерства у профессиональных кинематографистов, пообщаться друг с другом, увидеть лучшие отечественные фильмы, познакомиться с творчеством молодых саратовских артистов и исполнителей, посетят главные туристские объекты региона, снимут об этом кино.По словам авторов проекта, его цель - формирование культурного кода новых поколений творческой молодежи и продвижение духовно-нравственных ценностей через культуру и современные креативные индустрии.X Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» состоится в Саратове 9-13 октября 2023 года.