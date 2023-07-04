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Ученые СГТУ разработали универсальное полетное устройство для театральных постановок

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Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали и произвели универсальный операторский кран «Геркулес-PRO», который уже сейчас крайне востребован в театральных постановках, являясь прекрасным дополнением декораций.

Ученые СГТУ разработали универсальное полетное устройство для театральных постановок

Его уникальность состоит в том, что он способен поднимать актеров, сценическое оборудование на высоту до 6 метров и весом до 150 кг, а затем с легкостью перемещать их по сцене. С помощью крана осуществляется подъем декораций, а также кинокамер для различных съемок. В России аналогов подобным устройствам нет.

Разработчики проекта – директор Института электронной техники и приборостроения СГТУ, кандидат технических наук Александр Никифоров, ассистент кафедры «Технология машиностроения» Института машиностроения, материаловедения и транспорта Александр Яковишин. В разработке крана активное участие приняли сотрудники СГТУ Андрей Жуков, Ярослав Пахомов, Максим Терентьев, а также Сергей Палагин.

«Подъемное устройство, операторский кран, театральный кран, как только его не называют, мы называем его «Геркулес-PRO», младший брат крана «Геркулес», и имеющий больше осей перемещения. Это поистине уникальный продукт. Он предназначен для подъема актеров, имитации полета в шоу, спектаклях и других сценических действиях. Его использование позволяет придать динамичность и выразительность сценам», – рассказывает Александр Яковишин.

Кран имеет 6 степеней свободы, то есть относится к шести механическим степеням свободы перемещения твердого тела в трехмерном пространстве. В его полный комплект входят инновационное крепление актера к стреле, регулируемый стабилизатор положения в пространстве, что обеспечивает легкость управления, универсальной трюковый жилет.

Операторский кран используют театры Москвы, Саратова, Ярославля, Курска. Его производством занимается саратовская компания «Альянс – Сфера».

В настоящее время подана заявка на патент на изобретение «Сценический кран для перемещения декораций и актеров».