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Команда общества "Знание" побывала в районе Саратовской области

Новости
Команда Саратовского регионального отделения Общества «Знание» организовало мероприятие в рамках всероссийского просветительского проекта в посёлке Новые Бурасы.
Команда общества "Знание" побывала в районе Саратовской области

Площадкой для мероприятия стала школа №1. Директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова и представители Саратовской государственной юридической академии рассказали слушателям о деятельности Российского общества «Знание», о возможностях, которые сегодня открываются перед молодежью, о правовых нормах, о том, как принимать друг друга и взаимодействовать в коллективе.

«Российское общество Знание помогает молодым людям осознать свои таланты и потенциал в различных сферах, от науки и технологий до искусства и спорта. Мы предоставляем возможности для самореализации и экспериментов, помогая молодежи найти свое призвание и укрепить свои профессиональные навыки», - отметила Алина Анисимова.

«Благодаря нашим мероприятиям молодые люди могут расширить свои знания, развить критическое мышление и навыки самостоятельной работы, что является необходимым для будущей учебы, успешной карьеры и личностного роста. Российское общество «Знание» является важным институтом в области науки, культуры и образования. Оно не только помогает молодежи и всем желающим получить знания и навыки, но и создает благоприятное окружение для их применения и реализации», - рассказал доцент СГЮА Юрий Кондрашов.